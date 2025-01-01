نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكو توجه احتجاجا شديد اللهجة لطهران بسبب "الدعاية المعادية لأذربيجان في إيران" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة أنباء "أذرتاج" الأذربيجانية الحكومية بأنه تم اليوم استدعاء القائم بأعمال إيران لدى أذربيجان سيد جعفر أقايي مريان إلى وزارة الخارجية في باكو.

وقالت الخارجية الأذربيجانية إن الاجتماع المنعقد معه "شهد التعبير عن الاحتجاج شديد اللهجة على إفادات مهينة ضد أذربيجان ورئيس دولتها جرى التعبير عنها خلال فعاليات منظمة في التاسع والعشرين من ديسمبر 2024م في أردبيل بمشاركة مندوب المرشد الديني الأعلى الإيراني لدى ولاية أردبيل إمام الجمعة سيد حسن عاملي وهي مبثوثة على قناة بشبكة الأخبار التابعة لمؤسسة إيران لاذاعة الراديو والتلفزيون".

وأضاف البيان: "كما لفتت إلى الاستياء بشأن فعاليات تأجيج الأحوال المضادة لأذربيجان السافرة تأجيجا خطيرا بين أوساط الأهالي في إيران في الآونة الأخيرة".

وتم تبليغ الجانب الايراني بأن "الدعاية المعادية لأذربيجان في إيران لا تتوافق مع روح العلاقات الثنائية ولا مع الاغراض والمهام المنوطة بين البلدين مع الاشارة إلى أن مثل هذه التصرفات تستهدف إلى إثارة العدوان والكراهية بدلا من الحفاظ على العلاقات والاتصالات بين الدولتين والناس وتعميقها".

وطلِبت الخارجية "وضع حد لمثل هذه الاستفزازات ضد أذربيجان".