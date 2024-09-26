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أحمد جودة - القاهرة - عبر محمد حسين رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه بثلاثية على نظيره سيراميكا كيلوباترا وديًا.

رئيس نادي السكة الحديد: سعيد لما وصل إليه الفريق ونسعى للعودة للممتاز

وواجه فريق السكة الحديد نظيره سيراميكا كيلوباترا وديا، استعدادا لبداية الموسم الجديد لكلا الفريقين.

وقال حسين خلال تصريحاته عقب نهاية المباراة، إنه سعيد لما وصل إليه الفريق قبل بداية دوري المحترفين للموسم المقبل.

وأضاف، جماهير السكة الحديد تتطلع لآمال كبيرة للصعود للممتاز الموسم المقبل، والجميع نتكاتف داخل المنظومة لتحقيق هذا الحلم.