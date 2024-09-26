انت الأن تتابع خبر رياح قوية نشطة وأمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال الجو متقلب ومتغير بشكل كبير في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية حيث هناك فرصة كبيرة لسقوط الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى نجران،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٤٦ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٦٥.

المدينة المنورة: العظمى ٤٢ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٢٥.

الرياض: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٢٠.

جدة: العظمى ٤٠ ودرجة الرطوبة ٢٩ ودرجة الرطوبة ٨٥.

الدمام: العظمى ٤٢ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٥٥.

أبها: العظمى ٢٨ والصغرى ١٦ ودرجة الرطوبة ٦٠.

تبوك: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٥٠.

بريدة: العظمى ٣٩ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٣٥.

حائل: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٣٥.

الباحة: العظمى ٢٨ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٥٥.

عرعر: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٤٠.

سكاكا: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٤٠.

جازان: العظمى ٣٦ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٩٠.

نجران: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٢ ودرجة الرطوبة ٣٥.