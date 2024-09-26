نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة السلة.. الزمالك يصل نهائي كأس السوبر الدولية بعد الفوز على الأنترانيك اللبناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك لنهائي بطولة كأس السوبر الدولية، وذلك بعد فوزه على الأنترانيك اللبناني بنتيجة 80 - 67، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على صالة الفيحاء، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي للبطولة التي تقام في سوريا، خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

22- 10

41- 22

60- 46

80- 67

وشهدت المباراة حضور أسامة خضر السفير المصري في سوريا، وأحمد عطا ووائل سليم قنصلي مصر في سوريا.

ومن المقرر، أن يلتقي "سلة الزمالك" مع بيروت اللبناني غدًا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً، في نهائي البطولة.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

ويترأس البعثة الكابتن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك.