القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة فيدرا خلال ضيافتها في برنامج «الستات»، الذي يقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، والذي يبث عبر قناة «النهار»، عن سبب التزامها بالصلاة مؤخرًا، موضحة أن هناك بعض المواقف جعلتها تحافظ على أداء صلاة دوت الخليج.

لهذا السبب حافظت فيدرا علي الالتزام بصلاتها

وقالت فيدرا: كنت بصور في إعلان لشركة كبيرة من إخراج شريف صبري، ووقت الأكل شفت راجل سايب الأكل وبيصلي.. وقتها حسيت بسلام وقلت عاوزه أصلي، أنا عندي كلاب، ومرة راجل قالي أنتي عندك عكوسات علشان الكلاب.

واضافت فيدرا: "كان عندي مشكلة مبعرفش أصحى لصلاة دوت الخليج، وبعدها لمدة أسبوع كل يوم دوت الخليج كلاب الشارع اللي أنا بأكلها تهوهو تحت الشباك، فألاقي الكلاب بتصحيني دوت الخليج، فأصحى وأتوضى وأصلي وأقولهم شكرا عشان صحتوني".

اخر اعمال فيدرا

وكان اخر اعمال فيدرا هو فيلم "العميل صفر" الذى عرض العام الماضى، والفيلم من بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

كما ظهرت ضيفة شرف في فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

وايضا شاركت في مسلسل إيجار قديم الذي عُرض في 2022، ودارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي، فبعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، يعود رمزي لمنزل والده القديم، ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء، ومسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، انجى المقدم، ندا موسى، خالد أنور، محمود البزاوي، محمد جمعة، نور محمود، مايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد عز وأمير صلاح الدين وعدد آخر من الفنانين.

وشارك في مسلسل مملكة إبليس" الذى تم عرضه العام الماضى، بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، صبري فواز، سلوى خطاب، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، ومن نجوم الجزء الموسم الثانى ناهد السباعى، شريف الدسوقى، أحمد صيام، ميدو عادل اية سليم والعمل تأليف محمد أمين راضي ومن إخراج أحمد خالد موسى.