نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيدرا تعلن تصالحها مع دينا.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة فيدرا عن تصالحها مع الفنانة دينا من خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج “الستات” مع سهير جودة ومفيدة شيحة.

قالت فيدرا:' تقابلنا في تصوير فيلم “ العميل صفر” وقالت لي “ متزعليش مني” واتصالحنا، واللي عمل الخلاف هو إنها اتجوزت جوزي بعد طلاقنا بثلاث سنوات فقط.

كشفت الفنانة فيدرا عن سبب التزامها بالصلاة مؤخرًا، موضحة أن هناك بعض المواقف جعلتها تحافظ على أداء صلاة دوت الخليج

وقالت فيدرا: كنت بصور في إعلان لشركة كبيرة من إخراج شريف صبري، ووقت الأكل شفت راجل سايب الأكل وبيصلي.. وقتها حسيت بسلام وقلت عاوزه أصلي، أنا عندي كلاب، ومرة راجل قالي أنتي عندك عكوسات علشان الكلاب.

وأضافت فيدرا: "كان عندي مشكلة مبعرفش أصحى لصلاة دوت الخليج، وبعدها لمدة أسبوع كل يوم دوت الخليج كلاب الشارع اللي أنا بأكلها تهوهو تحت الشباك، فألاقي الكلاب بتصحيني دوت الخليج، فأصحى وأتوضى وأصلي وأقولهم شكرا عشان صحتوني".