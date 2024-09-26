نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب محاولة موت مريم الجندي.. وكيف أنقذتها إسعاد يونس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعادت الفنانة الشابة مريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، ذكرياتها مع إسعاد يونس، حيث روت كيف أنقذتها من الموت خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يتم عرضة عبر شاشة DMC.

وقالت مريم الجندي: "حضرتك أنقذتي حياتي، كنتوا قاعدين قعدة مع كل الناس الجميلة جدا بابا وأونكل فاروق الفيشاوي ومامتي وحضرتك كنتوا بتتكلموا في حاجة مهمة، ومامتي كانت بتحب حضرتك جدا وكانت مركزة جدا معاكي".

وتابعت حديثها قائلة: "أنا كنت معاكم وكنا قاعدين في مكان فيه حمام سباحة، وأنا كنت منطلقة وماشية مع نفسي وأقتنعت لسبب ما كطفلة إني ممكن أكمل وأمشي على المايه، وحضرتك الوحيدة اللي أخدتي بالك وقلتي "البنت دي هتمشي على المايه" وحضرتك اللي أنقذتيني".