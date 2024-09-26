مريم الجندي: الجمهور عرفني من مسلسل "بالطو" وخوفت بعد كدة من نجاحه ووقعت سنة ونص في البيت

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضحت الفنانة مريم الجندي في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، أنها بدأت مشوارها الفني في أيام الجامعة بعد حصولها على شهادة في المسرح، مما زاد من شغفها بالفن، والتحقت بمركز الإبداع تحت إشراف المخرج خالد جلال، مؤكدة أن المسرح هو شغفها الأكبر.

وقال مريم الجندي أن أول ظهور فني لها كان في مسلسل «الآنسة فرح»، الذي كان بمثابة نقطة انطلاقها في عالم الفن.

وتابعت أن الجمهور بدأ يتعرف عليها من خلال دورها في مسلسل بالطو، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وأشارت أنها شعرت بالخوف بعد هذا النجاح، مما دفعها للبقاء في المنزل لمدة سنة ونصف بعد انتهاء المسلسل، مشيرة إلى أن أول فرصة حقيقية لها بعد مسلسل بالطو جاءت في شهر رمضان الماضي، مما أعادها إلى الساحة الفنية بقوة.

أخر أعمال مريم الجندي

والجدير بالذكر اخر أعمال مريم محمود الجندي مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وشارك في العمل كل من طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، زينب العبد، وآخرين.