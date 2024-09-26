تامر عبدالمنعم ينتقد مها أحمد وزوجته تنصفها

القاهرة - محمد ابراهيم - رغم هجوم تامر عبدالمنعم على مها أحمد .. زوجة تنصفها وتنتقد أسلوبها

أنصفت السيدة رنا علي زوجة الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية لقطاع الفنون الشعبية والإستعراضية الفنانة مها أحمد عقب ظهور الأخيرة على أبلكيشن تيك توك في الفترة الأخيرة واتهمت الفنانين المصريين بالذهاب للمستشار تركي آل الشيخ لأجل المال.

وكتبت السيدة رنا علي منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقالت: رأي هيزعل ناس كتير مني بس أنا فكرت كأم مش أكتر بناتي هما نور عيني اللي ممكن أعمل أي حاجة عشانهم ماعدا إني أغضب ربنا.

وأكدت رنا علي تأيدها للفنانة مها أحمد وذلك لخمسة أسباب، وكتبت:" مها أحمد ممثلة مطلعتش اتعرت أو عملت أشياء خادشة للحياء عالتيك توك، محدش بقى يعبرها في التمثيل وده لأن الوسط الفني كله شلالية وناس معينة هي اللي بتشتغل بالذات إنه ا مش نجمة، جوزها برضه ممثل مبقاش يمثل كتير ويادوب بياخد مرتبه كدكتور في اكاديمية الفنون".

وإضافت: "طبعا كلنا عارفين ان على مدار السنين زمان ودلوقتي فنانين عظماء وكبار ماتوا وهم فقرا أو ماتوا من الفقر حرفيا، ومها أحمد أم وحط تحت أم دي مليون خط ومش أي أم دي أم لولد اتكتب عليه طول عمره إنه لا يقدر يتحرك لوحده ويتكلم بصعوبة وأكيد أمه وأبوه مش عايشينله العمر كله ولا أخوه هيستحمله لما يبقي عنده اسرة وولاد لا ماديا ولا كخدمة ورعاية، مطلعتش قالت إنه ا هتشتغل عند شيخة سعودية خدامة بس اي حد لو جاله عقد عمل مع شيخ أو شيخة من اي بلد مش هيرفض بالذات لو ابنه أو بنته في الحالة دي وهو مبيشتغلش والظروف الإقتصادية والغلاء وأسعار الأدوية وعدم توافرها".

واختتمت:" يمكن نفسها تعالج ابنها بره مصر ولا في بلاد ممكن يكون في تطور لحالته!، وهي مرضيتش تقول ده في اللايف اللي كانت منفعلة وبترد فيه وقالت أعرف أعالج نفسي لو مرضت عشان متبقاش بتشحت أو بتستغل مرض ابنها".

من ناحية أخرى رفضت السيدة رنا علي أسلوب مها أحمد وقالت: أنا بس عندي تحفظ على أسلوبها والكلام اللي قالته بتاع الأصعة والحاجات دي لأن كان ممكن ببساطة متردش على اي حد بينتقدها ولا حتى بيشتمها لأن ببساطة مش مطلوب منها تبرر لأي حد أي حاجة أصلا !، السوشيال ميديا خلت أي حد يشتم اي حد، وفيه ممثلات كتير فعلا بيطلعوا عالتيك توك وفيه منهم اللي متجوزين منتجين أهو دول بقى مش محتاجين ومعندهمش ظروف خاصة زيها ومحدش طلع هزأقها، المليارديرات والمليونيرات اللي هيردوا عالبوست ده يمتنعون، الناس العادية فكروا كده بهدوء وانتوا باصين لعيالكم ربنا يحفظهم لو حد فيهم زي ابن مها احمد وانت مبتشتغلش ومفيش فرص ليك.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد انتقد زميلته الفنانة مها أحمد وكتب منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وقال: الزميلة العزيزة والأخت الغالية الفنانة مها احمد بعد التحية، من حقك تعملي اللي انتي مقتنعة بيه وتقولي اللي نفسك فيه وتطلبي من رب العباد ان شيخة خليجية تشغلك عندها ما دام في حدودك ومن حقك تشتغلي عن شيخة ومن حقك تجيبي فلوس من التيك توك وغير التيك توك وكل ما سيستجدّ من وسائل تواصل اجتماعي وغير اجتماعي ولكن.. ولكن يا عزيزتي ليس من حقك أبدا ان تقولي ان فنانين مصر كلهم راحوا لترك ال الشيخ ولا حقك حتي انك تتكلمي عن المجموعة اللي راحت لترك ال الشيخ لهذه الأسباب: "الأول ان مش كل الفنانين المصريين راحوا للمستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، الثاني اللي راح لترك ال الشيخ راح لإنه مطلوب في المملكة وجماهيريته أتاحت له الفرصة إنه يقدم أعماله هناك وبالتالي تمت دعوته رسميا، الثالث اللي راح راح المملكة بدعوة من رئيس هيئة الترفيه لتقديم عمل وليس للعمل عند ترك ال الشيخ كشخص، اخيرًا نصيحتي لكي كزميلة واخت غالية وكزوجة لفنان كبير وصديق عزيز: ليس كل ما نشعر به نشارك به من خلال التواصل الاجتماعي.