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الفنان تامر عبد المنعم يلتقي فرق البيت الفني بمسرح البالون ويعلن عن حفل إنتصارات أكتوبر قريبا

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القاهرة - محمد ابراهيم - عقد الفنان الأستاذ تامر عبد المنعم رئيس  البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية مساء اليوم اجتماعا بفرق البيت للفنون الشعبية والإستعراضية بمسرح البالون.

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أعضاء اجتماع تامر عبد المنعم بفرق البيت للفنون الشعبية

 

وضم الاجتماع فرقة رضا بقيادة د. إيناس عبد العزيز، الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة د. عبير السمري، فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان وليد الحسيني المشرف الفني، وادارات مسرح البالون م. محمد خبازة مدير إدارة الإنتاج،  م. ضياء داوود مدير العلاقات العامة والإعلام، أستاذ أشرف عبادي مدير إدارة الأمن بالبيت، والمخرج أشرف عزب مدير إدارة الخدمات الفنية وجمع التراث، الفنان محمد عمر مدير خشبة المسرح، الفنان أحمد مصطفي مدير قاعة صلاح جاهين، أستاذ أسامة الشربيني مدير إدارة التسويق.

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تفاصيل اجتماع تامر عبد المنعم 

 

في مستهل الإجتماع قدم رئيس البيت تحياته لوزير الثقافة د. احمد فؤاد هنو ورئيس قطاع المسرح الفنان خالد جلال ورحب بجميع الحضور من فنانين وراقصين وموسيقين وفنيين وشرح رؤية الوزارة والقيادة بالمرحلة القادمة وخطة سير العمل المقبلة واستمع إلى مشكلات كل إدارة على حده وقدم كل مدير فرقة وإدارة أوراق بمتطلبات الفرقة التي تحت قيادته لحسن سير العمل ووعدهم بتذليل كافة العقبات التى تعيق سير العمل وتطوير الأداء.

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جدير بالذكر أن الفنان تامر عبد المنعم أعلن عن إقامة حفل كبير بمناسبة إنتصارات السادس من أكتوبر تساهم فيه فرق البيت وسيتم الإعلان عنه بعد قليل.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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