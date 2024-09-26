نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح "اليوم بقى بتاعنا" لـ أحمد جمال.. تعرف على كلماتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح المطرب أحمد جمال أغنية جديدة بعنوان "اليوم بقى بتاعنا" عبر قناته الرسمية بيوتيوب.

تفاصيل الأغنية

والأغنية من كلمات محمود كلازا والحان شادي حسن وتوزيع محمد شفيق.



كلمات الأغنية

ما تفكّلنا التكشيرة وتبطل دم تقيل عامل بالونة كبيرة وبتنفخ فيها كتير اعتبر الحزن مجاش فكّك متحبكهاش ما تقولنا نكتة جديدة لو حتى منسمعهاش ده اليوم بقى بتاعنا قسّم وسمعنا غيرنا ميلزمناش واللي لينا مجاش فاتوا دلعنا على إيه تفكّر ما تكبر وتقضي اليوم الغاز فرفش بقى يالا وهزر فرحك مبيستناش حوّش زعلك بعدين عيشلك ف الدنيا يومين اليوم مخصوص معمولك متفصّل للحلوين ده اليوم بقى بتاعنا قسّم وسمعنا غيرنا ميلزمناش واللي لينا مجاش فاتوا دلعنا.



آخر أعمال المطرب أحمد جمال



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد جمال، هي أغنية "عدى كل الكلام"، التي اكتسح بها موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ولاقت إعجاب وتفاعل الجمهور بشدة.



تفاصيل أغنية "عدى كل الكلام"



أغنية "عدى كل الكلام" غناء أحمد جمال ومن كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية "عدى كل الكلام" لأحمد جمال



جماله ده محدش يتخيله

بلاقي نفسي بحب أبصله

ده لو يطلب نجمة من السما

يشوف نفسه في ايه وانا هعمله

ده محتاج ١٠٠ فنان يرسمه

يجوا بقى الباقيين يتعلموا

مفيش منه اتنين في الدنيا دي

ده جنبه الحلوين يستسلموا

عدى عدى عدى كل الكلام

ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام

م الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام

حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه

لا واللي زاد وغطى ع الجمال

ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال

بيغيروا منه طبعًا كل الجُمال

مش لاقي حتى نص غلطة فيه

شقي شقاوة واهو ده اللي مميزة

كلامي قبل ما اقابله بجهزه

ده خلى الساكتين يتكلموا

و خلى الهاديين يتنرفزوا

عليه طريقة هى اللي بحبها

عيونه انا مش بشبع منها

لقيت نفسي وروحت معاه انا

ده حاجة كده جيالي في وقتها

عدى عدى عدى كل الكلام

ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام

م الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام

حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه

لا واللي زاد وغطى ع الجمال

ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال

بيغيروا منه طبعًا كل الجُمال

مش لاقي حتى نص غلطة فيه

مش لاقي حتى نص غلطة فيه.