نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل أبطال السوبر الأفريقي.. الأهلي على الصدراة كأكثر المتوجين باللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر العد التنازلي من أجل استقبال مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمع بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية.

سجل أبطال السوبر الأفريقي

وتسيطر الأندية المصرية على قائمة الأكثر المتوجين باللقب بينما على عكس الأندية المغرب والجزائر.

وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض سجل الأبطال قبل لقاء الجمعة المقبلة:-

الأهلي سيطر على اللقب برصيد 8 ألقاب ليكون السعي نحو اللقب التاسع، وحل الزمالك في الوصافة حيث امتلك في رصيده 4 ألقاب ليواصل بحثه عن اللقب الخامس.

وفي المركز الثالث حل مازيمبي الكونغولي برصيد 3 ألقاب بينما تساوي النجم الساحلي والرجاء المغربي بلقبين إضافة لإنيمبا النيجري.

وحل أخيرًا اتحاد العاصمة الجزائري بلقب وحيد على حساب الأهلي النسخة القادمة.

موعد مباراة السوبر الأفريقي

وتنطلق المباراة الجمعة القادمة الموافق السابع والعشرون من شهر سبتمبر، وذلك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على استاد المملكة أرينا.