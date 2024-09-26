نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي ينفي رفض "فيفا" لرفع الإيقاف عن القيد.. ويحدد موعد الرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، الأنباء التي تشير إلى رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للالتماس المقدم من النادي لرفع الإيقاف عن القيد.

الإسماعيلي يؤكد: فيفا لم يرفض رفع إيقاف القيد

أوضح عبد الرحمن خلال تصريحات صحفية، أن الإسماعيلي لم يتلق أي إخطار أو فاكس بشأن هذا الرفض، مشيرًا إلى أن الموعد المحدد للرد على الالتماس سيكون في الثاني من أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن قدم مسؤولو النادي التماسًا لرفع الإيقاف المفروض على القيد لفترتين، بسبب مشكلات تتعلق بالسمعة الرياضية.

وذكر خبير اللوائح نهاد حجاج، في وقت سابق، أن النادي الإسماعيلي استعان بمحامي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الإسباني خوان كريسبو، لإعداد الالتماس المقدم إلى "فيفا".

وأضاف حجاج أن العقوبات المفروضة على الإسماعيلي تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد، وتوقيع غرامات على اللاعبين دون سند قانوني، وعدم الالتزام ببنود التعاقد.