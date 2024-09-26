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أحمد جودة - القاهرة - أشار الناقد الرياضي حسن المستكاوي إلى أن مباراة السوبر المرتقبة بين الأهلي والزمالك غدًا، تحمل مفاجآت عديدة، سواء من حيث الأهداف أو الأسلوب التكتيكي الذي سيتبعه الفريقان.

حسن المستكاوي: السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مليء بالمفاجآت والتحديات.. وزيزو وعاشور الأبرز

ورغم الأداء الجيد الذي يقدمه الأهلي ولاعبيه، إلا أن كرة القدم دائمًا ما تكون مليئة بالمفاجآت، والزمالك فريق قوي يستحق الاحترام.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه على قناة "أون"، أكد المستكاوي أن المفاجآت في عالم كرة القدم لا تُحصى، وأن النتائج غالبا ما تكون غير متوقعة.

كما أبدى توقعه بأن يلعب كل من أحمد سيد زيزو من الزمالك وإمام عاشور من الأهلي أدوارًا حيوية في المباراة، وسيكونوا هم الأبرز في المواجهة.

وأضاف: "من باب الواقعية، رغم قوة تشكيل الأهلي، فإن جمهوره دائما ما يقول ربنا يستر، بينما جمهور الزمالك يشعر بنفس القلق، خاصة بسبب بعض الثغرات في فريقه، مثل ضعف خط الوسط الذي يحتاج لتعزيزات جديدة."

وأعرب عن أمله في أن تكون المباراة على مستوى عالٍ، مما سيساهم في تعزيز التسويق للدوري المصري وكرة القدم بشكل عام.