نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: أتمنى مشاركة هذا اللاعب أمام الأهلي في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد كمونة لاعب نادي الزمالك السابق، أنه يتمنى أن يبدأ محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر أمام النادي الأهلي، في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وتجمع مباراة السوبر الإفريقي، قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي بنظيره الزمالك، يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا، بالمملكة العربية السعودية.

كمونة: مركز الظهير الأيسر صداع في رأس جوميز

أشار كمونة في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن مركز الظهير الأيسر كان صداع في رأس جوميز بسبب غياب فتوح لكن محمد حمدي لاعب مميز ويستطيع أن يجيد في تلك المباراة.

وطالب كمونة ناصر ماهر ومصطفى شلبي باستغلال المساحات خلف محمد هاني ظهير ايمن الاهلي مؤكدًا ان هذا الأمر سيكون مفتاح الفوز

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.