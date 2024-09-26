نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من الزمالك بعد تسريب المران الأول في السعودية قبل السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإعلامي خالد الغندور، استغرابه من تسريب جزء من مران الزمالك الأول الذي أقيم على ملعب الشباب في السعودية، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأبيض لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

فتح تحقيق في الزمالك بعد واقعة تسريب المران

أوضح الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور"، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، قرر فتح تحقيق عاجل حول هذه الواقعة، خاصة وأن مثل هذه التسريبات لم تحدث في معسكرات سابقة للفريق.

وأضاف الغندور أن حالة من عدم الرضا تسود بعثة الزمالك في السعودية بسبب هذا التسريب، الذي تم نشره عبر جروبات الواتساب، مما أدى إلى توتر في الأجواء قبيل المواجهة المهمة مع الأهلي في السوبر الإفريقي.

وأكد الإعلامي أن لبيب حريص على محاسبة المسؤول عن تسريب المران لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تؤثر على الفريق وتحضيراته للمباريات المهمة.