موعد قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين والفرق المتأهلة

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة كرة القدم السعودية في معرفة موعد قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والفرق المتأهلة لهذا الدور من كأس الملك.

موعد قرعة دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين

تقام قرعة دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

الفرق المتأهلة لدور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين

تأهلت إلى دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، الفرق التالية: الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب، التعاون، الرائد، الرياض، النجمة، العربي، القادسية، الوحدة، الفيحاء، الطائي، الاتفاق، الجندل، الجبلين.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة قرعة دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل هذه القرعة مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها.