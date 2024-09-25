ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك الأردن

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الأردن لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.