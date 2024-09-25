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في تصريح خاص للفجر الفني.. ميرنا وليد تكشف عن دورها في مسلسل "تعويذة رشيدة"

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أحمد جودة - القاهرة - في تصريح خاص للفجر الفني..ميرنا وليد تكشف عن دورها في مسلسل "تعويذة رشيدة"

ميرنا وليد
ميرنا وليد

تخوض الفنانة المتألقة ميرنا وليد، تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل يحمل إسم تعويذة رشيدة، وتواصلت معها جريدة دوت الخليج الفني للحديث عن تفاصيل شخصيتها في العمل.

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الفنانة ميرنا وليد 


ميرنا وليد تكشف للفجر الفني عن تفاصيل دورها في مسلسل تعويذة رشيدة


قالت الفنانة ميرنا وليد في تصريحات خاصة للفجر الفني أنها تلعب شخصية مختلفة ضمن أحداث مسلسل "تعويذة رشيدة"  وهى صحفية مرحة جدًا ونشيطة ودائما مفعمة بالأمل، ومن ثمّ تتعرض لحادث صعب يقلب حياتها رأسًا على عقب وتجد نفسها تتورط بالجرائم والعديد من المشاكل الغير مفهومة.


أحدث الأعمال المسرحية للفنانة ميرنا وليد

وعلى صعيد آخر تشارك الفنانة ميرنا وليد في مسرحية بعنوان "فارس يكشف المستور" والتي مازالت تواصل تصويرها والعرض في أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد في تمام الساعة السابعة مساءًا على خشبة مسرح مدينة سنبل.

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الفنانة ميرنا وليد من كواليس مسرحية فارس والمستور 
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الفنانة ميرنا وليد من كواليس مسرحية فارس والمستور 


أبطال مسرحية فارس يكشف المستور

يشارك في بطولة مسرحية فارس والمستور كوكبة من النجوم، منهم: محمد صبحي، ميرنا وليد، محمد صبحي، كمال عطية، رحاب حسين، انجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي علاء فؤاد، جمال عبدالناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد، والمسرحية من تأليف وإخراج الفنان القدير محمد صبحي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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