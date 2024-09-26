نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مريم الجندي: كنت عايزة أثبت نفسي بعيد عن أخويا واشتغل معاه لما تيجي فرصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة مريم الجندي ضيفة في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمها الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

ناقشت مريم الجندي حبها للتمثيل وحرصها على المشاركة في أعمال فنية دون الاعتماد على الواسطة، وأكدت أن أهم ما تسعى إليه هو أن يتعرف الجمهور عليها ويدرك موهبتها.

وقالت مريم: “في البداية كنت عايزة أثبت نفسي بعيدًا عن شقيقي المخرج أحمد الجندي”.

وأضافت مريم الجندي: “وكنت عايزة اعمل حاجة لوحدي وأني لما تيجي الفرصة واشتغل معاه لازم أكون بشتغل علشان أنا مريم محمود الجندي، مش علشان هو أخويا وبيجبني في أعمال، غير أن أنا بحب كل أعماله وحفظاها كلها، وأتمنى له النجاح دائمًا”.

وعن تجربتها في مسلسل «بالطو» قائلة: “مسلسل بالطو كان سبب شهرتي، لأن الناس أحبت المسلسل وحياة عاطف ومريم”.

أخر أعمال مرين الجندي

والجدير بالذكر اخر أعمال مريم محمود الجندي مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وشارك في العمل كل من طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، زينب العبد، وآخرين.