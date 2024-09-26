نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم سامي تتعاقد على مسلسل "سيد الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء بشأن تعاقد الفنانة ريم سامي على مسلسل “ سيد الناس” في تصريحات صحفية، حيث يعتبر ذلك هو التعاون الثاني لها مع شقيقها محمد سامي بعد مسلسل “ البرنس”.

مسلسل سيد الناس، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي صعيدي، ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، إيمان العاصي، غادة عادل، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، طارق النهري، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله؛ استعدادا لتصوير أولى مشاهد المسلسل في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

وكان آخر أعمال عمرو سعد في رمضان هو مسلسل "الأجهر" الذي عرض عام 2023 بعد غيابه عن الموسم الرمضاني العام الماضي، وتدور أحداث المسلسل في في إطار اجتماعي شعبي، وضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.