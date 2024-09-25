خبر سار تركي آل الشيخ: حفل زواج جماعي في موسم الرياض 2024 - تفاصيل الحدث المنتظر

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رياض - احمد صلاح - يعتبر موسم الرياض من أبرز الفعاليات الثقافية والترفيهية في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع بين المتعة والفائدة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تشمل الرياضة، الفن، والعروض الثقافية. وفي إطار سعيه لتعزيز الروابط الاجتماعية، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن مبادرة مميزة تركز على دعم الشباب والفتيات في خطوة مهمة نحو تأسيس أسر جديدة.

حفل زواج جماعي في موسم الرياض 2024 - تفاصيل الحدث المنتظر

يعد موسم الرياض واحدا من أبرز الفعاليات في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل مباريات كرة القدم، عروض المصارعة، وحفلات موسيقية، مما يجعله وجهة جذب للمواطنين والزوار على حد سواء.

وفي هذا السياق يسعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، إلى تقديم مبادرات خيرية تسهم في دعم الشباب والفتيات.

مبادرة الزواج الجماعي في موسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ عن تنظيم حفل زواج جماعي يتضمن 300 عريس وعروس، حيث يتوقع أن يصبح هذا الحفل واحدا من أبرز الفعاليات الاجتماعية في المملكة. وتأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المبذولة لدعم الشباب في خطواتهم نحو تأسيس أسر جديدة، مما يعكس اهتمام الحكومة برفاهية المواطنين.

وقد أوضح آل الشيخ عبر حسابه على منصة إكس تفاصيل هذه المبادرة، قائلا: انطلاقا من مسؤولية موسم الرياض الاجتماعية تجاه شباب الوطن المقبلين على الزواج، قررنا تنظيم حفل زواج جماعي يشمل حفلًا غنائيًا وعشاء للمدعوين.

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