الشيخ فهد اليوسف يستقبل السفير الإماراتي لدى الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الداخلية سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت الدكتور مطر النيادي.

ورحب اليوسف بالنيادي، مؤكداً عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

من جانبه أكد سعادة السفير الاماراتي اهمية ما تم بحثه من موضوعات تؤدي الى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.