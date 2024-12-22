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أحمد جودة - القاهرة - فوز وادي دجلة والداخلية وكهرباء الإسماعيلية ولافينيا بدورى المحترفين

نتائج مباريات اليوم بالجولة الـ 14 بدوري المحترفين عن فوز فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ مع فريق منتخب السويس، بقيادة علاء منير بثلاثية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين عن طريق علي حسين من ركلتين جزاء في الدقيقتين 43،7 واضاف الهدف الثالث في الدقيقة 18 من الشوط الثاني ليصبح هاتريك

بينما إهدار خالد عبدالرازق لاعب السويس ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة تصدي لها ابو النجا حارس وادي دجلة.

وأكتسح فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني على سبورتنج بقيادة احمد فاروق بخماسية مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدفين نظيفين بركلتين عن طريق مؤمن ابراهيم ومحمود دعبسة.

وقلص مروان السيد النتيجة بتسجيل هدف

لسبورتنج.

وإدرك محمود دعبسة الهدف الثالث للكهرباء وأضاف شيكا وكشري الهدفين الرابع والخامس للكهرباء.

وفاز فريق لافيينا بقيادة حسين شكري على فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبد العال بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بهدف لمثله تقدم البلدية بهدف الصباحي في الدقيقة 7وتعادل عمر بركات لافيينا في الدقيقة 13.

وإدرك على خليل الهدف الثاني لافيينا في الدقيقة الاخيرة من المباراة

وفاز فريق الداخلية بقيادة عمر جمال على فريق الترسانة بقيادة أحمد كشري بهدف دون رد سجله محمد كالوشا في الشوط الثاني.

وتعادل فريق بروكسي بقيادة محمد حامد مع فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد بهدف لمثله حيث تقدم بروكسي بهدف سجله عيد الرحمن الدسوقي في الدقيقة 20 الشوط الثاني، وتعادل حسام بركات للقناة في الدقيقة 43.