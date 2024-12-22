ولي عهد الكويت يستقبل رئيس وزراء الهند بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - استقبل ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد في قصر بيان ظهر اليوم، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين دولة الكويت وجمهورية الهند وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وكبار المسؤولين بالدولة.