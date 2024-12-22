العراق: ندرس الوضع السوري ونشعر بالقلق إزاء نمو المنظمات الإرهابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، إنَّ بلاده تتمنى أن تكون العملية السياسية في سوريا شاملة وتؤدي إلى استقرارها.

وأكد "حسين"، خلال اجتماع اللجنة المشتركة العراقية العُمانية، أنَّ بغداد تدرس الوضع السوري، وتشعر بالقلق إزاء نمو المنظمات الإرهابية وتوسعها في بعض المناطق السورية.

كما شدد على "أهمية مساعدة الشعب السوري في بناء عملية سياسية شاملة ومستقرة، تضم جميع مكونات المجتمع السوري، بما يحقق الاستقرار ويحد من التوترات".

وذكر وزير الخارجية العراقي أنَّ بلاده تدعم القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم المدنيين المتضررين.