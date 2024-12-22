تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع حسن المأمون بالقاهرة .. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع إمتداد حسن المأمون ومطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون وذلك لمدة 3 أيام إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024 إبتداءً من (الساعة 12 صباحاً حتى 6 صباحاً) ، وتحويل الحركة المرورية للمركبات على النحو التالى :-

القادم من شارع حسن المأمون إتجاه محور المشير يتجه يساراً من الفتحة المستخدمة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش وإستكمالاً بشارع الورش فيميناً محور شينزو أبى فالدوران والعودة إتجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

القادم من محور المشير إتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين إتجاه محور شينزو أبى فيميناً شارع المسبك والدوران والعودة إتجاه محور شينزو أبى فيمينا شارع الورش إتجاه مناطق حسن المأمون.

القادم من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى يسلك شارع الورش إتجاه مناطق حسن المأمون.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.