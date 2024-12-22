ريال مدريد يتجاوز إشبيلية ويقفز للمركز الثاني

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - تغلب ريال مدريد على نظيره إشبيلية، بنتيجة 4-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.

رباعية الميرنجي حملت توقيع كلاً من كيليان مبابي (د10)، فالفيردي (د20)، رودريجو (د34)، وإبراهيم دياز (د53).

فيما سجل هدفي إشبيلية كلاً من إسحاق بيرنال (د35)، ودودي لوكيباكيو (د86).

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد إشبيلية عند 22 نقطة في المركز 12.