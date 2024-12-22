تفاصيل جديدة عن قرار محمد سامي بشأن مسلسلات رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أعلن المخرج المصري الشهير محمد سامي عن اتخاذ قرار هام بخصوص أعماله الدرامية في شهر رمضان، حيث أكد أنه لن يعود إلى تقديم مسلسلين في موسم واحد كما فعل في السنوات السابقة.

وقد جاء هذا الإعلان خلال لقاء للمخرج مع الإعلامية بوسي شلبي، حيث أوضح أن تجربة تقديم عملين في رمضان تتطلب مجهوداً كبيراً جداً، وأن وجود نجوم كبار مثل عمرو سعد وإلهام شاهين في مسلسله الحالي “سيد الناس” قد شجعه على خوض هذه التجربة، ولكن بعد التفكير ملياً قرر التركيز على عمل واحد فقط لضمان جودته.

“سيد الناس” أحدث أعمال محمد سامي

يواصل محمد سامي حالياً تصوير مسلسل “سيد الناس” الذي يضم نخبة من النجوم، منهم عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، وغيرهم. ومن المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان 2025.

أسباب قرار محمد سامي:

المجهود الكبير: أكد سامي أن تقديم مسلسلين في رمضان يتطلب جهداً مضاعفاً وقد يؤثر على جودة العمل.

التركيز على الجودة: يهدف سامي إلى تقديم أعمال ذات جودة عالية تلبي توقعات الجمهور.

ضمان نجاح العمل: يرى سامي أن التركيز على عمل واحد يزيد من فرص نجاحه.

تفاعل الجمهور:

أثار قرار محمد سامي تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، حيث عبر الكثيرون عن احترامهم لقراره واعتبروه قراراً صائباً يصب في مصلحة الدراما المصرية.