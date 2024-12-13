انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها من زمان!!.. وصفة من زيت إكليل الجبل تساعد في نمو الشعر بشكل سريع وتخلصك من التساقط..جرب بنفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالطبع الاهتمام بالشعر يعتبر من أبرز ما تقوم به السيدات طوال الوقت، حيث أن شعر المرأة هو عنوان لجمالها، ولذلك حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على اهم فوائد زيت اكليل الجبل للشعر وزيادة طوله من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

مقادير عمل بخاخ اكليل الجبل للشعر

هناك مجموعة بسيطة من المكونات التي يجب تجهيزها لتوفير افضل وصفة للشعر من زيت إكليل الجبل وعن مكونات الوصفة فهي عبارة عما يلي:

ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

معلقة واحدة من خلاصة الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل.

طريقة تحضير بخاخ الشعر من إكليل الجبل

نقوم بتجهيز كافة المكونات ومن ثم نقوم بتقليبه مع بعضها البعض بصورة جيدة.

ثم نقوم بتجهيز الشعر.

نضع الخليط على الشعر بصورة متساوية ونتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع الواحد للحصول على افضل نتيجة.

حيث أنك سوف تلاحظين الفرق في طول الشعر ونعومته.

فوائد استخدام زيت اكليل الجبل للشعر

هناك مجموعة كبيرة من الفوائد التي سوف تعود على الشعر عند استخدام زيت اكليل الجبل عليه ومنها: