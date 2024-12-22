روبن أموريم يعلق على خسارة مانشستر يونايتد أمام بورنموث

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - علق روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، على خسارة فريقه أمام بورنموث، بنتيجة 3-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنكليزي.

وقال أموريم في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة: “من الصعب أن نضغط من أجل تحقيق فوزين أو ثلاثة لكننا نحاول. كانت هذه المباراة صعبة علينا”.

وأضاف: “عانينا مرة أخرى في الكرات الثابتة وكنا متوترين بعض الشيء، شعرت بذلك في الملعب. ركلة الجزاء والهدف الآخر كانا صعبين للغاية هنا. حاولنا تسجيل بعض الأهداف لكنها كانت مباراة صعبة لذا دعونا نمضي قدماً”.

وتابع: “إذا نظرت إلى المباراة، لم نستقبل أي شيء قبل الهدف الأول، وكانت لدينا فرص. لو تمكنا من تسجيل الهدف الأول، فستكون المباراة مختلفة. نريد التسجيل لكن الفريق متوتر للغاية. يجب أن نقاتل من أجل ذلك”.

وأكمل: “بعد ركلة الجزاء، كنا نحتاج إلى التحكم في المباراة بشكل أفضل لأننا نعلم أن هذا الموقف صعب حقاً. يجب أن نتحكم بشكل أفضل في هذه اللحظة. علينا التركيز على العمل وليس ما نشعر به في الملعب”.

وختم أموريم: “إنها الطريقة الوحيدة التي أعرفها لتركيز لاعبي فريقي. يجب أن نعاني مرة أخرى لكننا سنحاول الفوز. سنفعل ذلك حتى النهاية”.