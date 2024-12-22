الجسر الجوي الكويتي إلى لبنان يتواصل.. والطائرة السابعة تحمل 31 طنا من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - أقلعت اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وعلى متنها 31 طنا من المساعدات الإغاثية المتنوعة للبنان ضمن حملة (الكويت بدها سلامتكم).

وتأتي هذه الحملة التي أطلقتها السفارة اللبنانية لدى البلاد بالتنسيق والتعاون مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لمساعدة الأشقاء في لبنان بعد تعرضهم للعدوان الإسرائيلي الذي نتج عنه تهجير ما يتجاوز مليون شخص.

وأكد القائم بأعمال السفارة اللبنانية أحمد عرفة لوكالة الأنباء الكويتية قبيل الإقلاع أن الكويت من طلائع الدول التي تتصدى لإغاثة الشعوب المنكوبة حول العالم بتوجيهات القيادة السامية وتعاون الجهات الرسمية والهيئات والجمعيات الخيرية والمجتمع الكويتي.

وقال عرفة إن تخصيص الطائرة السابعة ضمن الجسر الجوي الكويتي لحملة السفارة اللبنانية (الكويت بدها سلامتكم) تعتبر فرصة سانحة للشكر والامتنان باسم الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني للقيادة السياسية والجهات الرسمية في الكويت ودورها البارز في تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإتمام المهمة الإنسانية وهي بادرة ليست غريبة على دولة الكويت وشعبها الكريم.

وأضاف أن الشعب اللبناني الآن بأمس الحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة لا سيما مع تهجير عدد كبير وغياب الاستقرار هناك، مبينا أن المساعدات تم اختيارها بالتنسيق بين السفارة اللبنانية لدى البلاد ووزارة الصحة اللبنانية لتحديد أبرز الاحتياجات اللازمة والعاجلة لدعم القطاع الصحي والإسهام في سد النواقص.

وأوضح أن المساعدات الطبية تتضمن أدوات لعلاج حالات الكسور ومعالجة الجروح والحروق علاوة على مساعدات خاصة لتعزيز صحة الطفل والأم، لافتا إلى أن السفارة اللبنانية تعمل على إيصال المساعدات لمستحقيها عبر التعاون مع الجهات الرسمية الكويتية.

وبين عرفة أن حملة (الكويت بدها سلامتكم) تأتي استجابة من الجهات الرسمية والشعبية في الكويت لنداءات الإغاثة اللبنانية في تأكيد على التآخي التاريخي بين البلدين الشقيقين.

وذكر أنه منذ عمله في الكويت شهد العديد من الحملات الإنسانية لإغاثة المنكوبين حول العالم والتي تنوعت بين الجسور الجوية والبرية والبحرية وغيرها تمثل امتدادا للمسيرة الإنسانية المشرقة للكويت.