أخبار اليمن : 18035 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في نوفمبر

18035 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في نوفمبرأكد تقرير أممي حديث، وصول أكثر من 18 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير حديث، إن مصفوفة تتبع النزوح (DTM)، سجلت خلال نوفمبر الماضي دخول 18035 مهاجرًا إلى اليمن، بنسبة زيادة قدرها 183% مقارنة بالشهر السابق (6364).

وأوضحت أن غالبية القادمين إلى اليمن من الإثيوبيين، كانوا (26% أطفال، 19% نساء، و55% رجال) دخل معظمهم إلى محافظة تعز على الساحل الغربي عبر جيبوتي (91%)، بينما وصل 9% إلى شبوة من الصومال.

ووفقاً للإحصائية الأممية فقد ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري إلى 40,462 مهاجراً.