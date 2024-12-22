أخبار اليمن : وزير الخارجية يلتقي مدير منظمة "زوا الدولية"

وزير الخارجية يلتقي مدير منظمة "زوا الدولية"
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر، اليوم المدير القطري لمنظمة زوا الدولية، بركات كاهساي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أنشطة المنظمة للعام 2024م وخطة عملها للعام 2025م، وبالأخص في مجال المياه والصحة البيئي.
وفي اللقاء دعا وزير الخارجية والمغتربين، منظمة زوا الدولية إلى تكثيف جهودها في البحث عن مصادر تمويل جديدة للمشاريع الإنسانية والتنموية، بعيداً عن التمويلات المشروطة التي تستخدم كأداة ضغط.
بدوره أوضح المدير القطري لمنظمة زوا الدولية كاهساي، أن المنظمة تسعى إلى أن تكون مشاريعها المنفذة مستدامة ليستفيد منها المواطن اليمني، مؤكدا أن هناك مشاورات جادة مع مانحين جدد.
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