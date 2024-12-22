امير الكويت يستقبل رئيس الوزراء الهندي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية الهند بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وكبار المسؤولين بالدولة.

وقلد أمير الكويت رئيس الوزراء الهندي (قلادة مبارك الكبير) تقديرا وامتنانا من الشعب الكويتي له ولتعزيز وتقوية العلاقات الطيبة بين جمهورية الهند ودولة الكويت، وذلك بقصر بيان صباح اليوم.

وخلال تقليده لرئيس وزراء الهند (قلادة مبارك الكبير)، قال أمير الكويت: هذه أكبر قلادة عندنا وأنت تستاهلها ولجمهورية الهند الصديقة التي تربطنا بها علاقات منذ مئات السنين.

وقال رئيس وزراء الهند مخاطبا أمير الكويت : هذا تكريم لمليار و400 مليون مواطن هندي وهذا الوسام الكبير الفخم تكريس للصداقة القديمة بين بلدينا، وأنا ملتزم برفع مستوى علاقاتنا إلى مستويات أرفع.