فالنسيا يرفض الخسارة أمام ديبورتيفو ألافيس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مباراة فالنسيا ونظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم، في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ثنائية فالنسيا حملت توقيع كلاً من لويس ريوخا (د70) من علامة الجزاء ودانيال الكون (د90+8)، فيما سجل لألافيس كلاً من كارلوس مارتين (د7) وخوان جوردان (د88) من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة، رفع فالنسيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز 19، فيما رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 17 نقطة في المركز 16.