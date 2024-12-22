نادين نسيب نجيم تحتفل بجاكيت مايكل جاكسون: قصة مؤثرة وراء هذه الهدية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حماس جمهورها بعد أن كشفت عن حصولها على هدية ثمينة ومميزة، وهي جاكيت أصلي كان يملكه أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون.

مفاجأة غير متوقعة:

شاركت نادين متابعيها عبر حسابها على إنستغرام بمقاطع فيديو عفوية وهي ترتدي الجاكيت الأصفر الجميل، وعبّرت عن سعادتها الغامرة بهذه الهدية. وقد كشفت عن أن هذا الجاكيت كان قد صمم خصيصًا لمايكل جاكسون وارتداه في جلسة تصوير لمجلة Ebony.

قصة الهدية:

روَت نادين قصة حصولها على هذا الجاكيت، حيث قالت إنها كانت تتحدث مع شخص قريب من مايكل جاكسون عن مدى إعجابها به وبأعماله، ففاجأها بهذه الهدية الثمينة. وأضافت أن هذا الجاكيت يعني لها الكثير لأنه يربطها بأسطورة الموسيقى الراحل.

تفاعل الجمهور:

لاقى مقطع الفيديو الذي نشرته نادين تفاعلاً كبيراً من جمهورها، حيث عبروا عن سعادتهم لها وتهانيهم بهذه الهدية الفريدة. كما أثنوا على ذوقها الرفيع وجمالها وهي ترتدي الجاكيت.

تأثير الهدية على نادين:

أظهرت نادين في مقاطع الفيديو مدى سعادتها ودهشتها بهذه الهدية، واعتبرتها لحظة لا تُنسى في حياتها. وقد عبرت عن امتنانها للشخص الذي قدم لها هذه الهدية القيمة.