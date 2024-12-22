رئيس مجلس الوزراء الكويتى يستقبل رئيس وزراء جمهورية الهند

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - استقبل الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى في قصر بيان اليوم معالي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ناريندرا مودي والوفد المرافق له.

وقد جرت للضيف مراسم استقبال رسمية قام عقبها بمصافحة كبار مستقبليه وفي مقدمتهم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومعالي المستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وسعادة الوكيل للشؤون المالية والإدارية والاتصال في ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية الهند الصديقة مشعل مصطفى الشمالي وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وكبار المسؤولين في الدولة.