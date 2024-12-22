أطعمة سحرية لتحسين المزاج وتقليل التوتر عند المرأة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تعاني العديد من النساء من تقلبات مزاجية واضطرابات هرمونية تؤثر على صحتهن النفسية. لحسن الحظ، يمكن أن تلعب التغذية دورًا هامًا في تحسين المزاج وتقليل التوتر. إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في الشعور بالهدوء والسعادة:

لماذا تتأثر صحة المرأة النفسية بالتغذية؟

تؤثر الأطعمة التي نتناولها على مستويات الناقلات العصبية في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين، وهذه الناقلات تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم المزاج والعواطف. كما أن بعض الأطعمة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة التوتر والالتهابات.

أفضل الأطعمة لتحسين المزاج:

الموز: غني بالتريبتوفان الذي يتحول إلى السيروتونين، وهو ناقل عصبي يرتبط بالشعور بالسعادة والراحة.

التوت: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب التوتر والالتهابات، كما أنه مصدر جيد للفيتامينات والمعادن.

المكسرات: خاصة الفول السوداني، غنية بأحماض أوميجا 3 التي تساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق.

السبانخ: تحتوي على حمض الفوليك وفيتامين ب، وهما ضروريان لإنتاج الناقلات العصبية.

الشوفان: يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من التقلبات المزاجية.

فوائد هذه الأطعمة:

تحسين المزاج: تساعد هذه الأطعمة على زيادة إنتاج السيروتونين والدوبامين، مما يؤدي إلى الشعور بالسعادة والراحة.

تقليل التوتر والقلق: تحتوي هذه الأطعمة على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة التوتر والالتهابات.

تنظيم الهرمونات: تساعد على تنظيم الهرمونات وتقليل التقلبات المزاجية المرتبطة بالدورة الشهرية.

زيادة الطاقة: تمد الجسم بالطاقة اللازمة لمواجهة التحديات اليومية.

نصائح إضافية:

شرب كمية كافية من الماء: يساعد الماء على ترطيب الجسم وتحسين وظائف الأعضاء.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على إفراز هرمونات السعادة وتقليل التوتر.

الحصول على قسط كاف من النوم: يساعد النوم على تجديد الطاقة وتحسين المزاج.

هذا وإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الصحة النفسية للمرأة وتقليل التوتر والقلق.