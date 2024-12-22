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أحمد جودة - القاهرة - يوتيوب Ahly Online مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا.. تترقب الجماهير الإفريقية والعربية مواجهة قوية ومثيرة بين الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025. تأتي هذه المباراة بعد أيام قليلة من تعثر الأهلي في كأس القارات للأندية أمام باتشوكا المكسيكي، مما يزيد من أهمية الفوز لاستعادة الثقة وتحقيق تقدم في ترتيب المجموعة.

يوتيوب Ahly Online.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا هو العنوان الذي يبحث عنه عشاق القلعة الحمراء من أجل متابعة المباراة لحظة بلحظة وبأعلى جودة ممكنة دون تقطيع.

يوتيوب Ahly Online.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا

موعد يوتيوب Ahly Online.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا

اليوم: الأحد، 22 ديسمبر 2024

الملعب: استاد القاهرة الدولي

الوقت: 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي



تشكل هذه المباراة أهمية كبيرة للأهلي لمواصلة مشواره نحو اللقب الإفريقي، بينما يسعى شباب بلوزداد للخروج بنتيجة إيجابية تعزز آماله في التأهل.

القنوات الناقلة لـ يوتيوب Ahly Online.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا

1. قناة beIN Sports HD 6

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

2. قناة أون تايم سبورت الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يمكن متابعة يوتيوب Ahly Online.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا عبر هذه القنوات التي ستوفر بثًا مباشرًا وتحليلًا شاملًا للمباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع في يوتيوب Ahly Online.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلي:

المركز اللاعب حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله خط الوسط أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – إمام عاشور خط الهجوم حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – وسام أبو علي

يستعد مارسيل كولر بإستراتيجية تعتمد على تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم لضمان الفوز في يوتيوب Ahly Online.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل يوتيوب Ahly Online.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا

الفريق لعب فاز تعادل خسر النقاط أورلاندو بيراتس 3 1 2 0 5 الأهلي 2 1 1 0 4 شباب بلوزداد 2 1 0 1 3 استاد أبيدجان 3 0 1 2 1

سيحدد الفوز في هذه المباراة بشكل كبير ملامح المنافسة في المجموعة ويضع الأهلي في موقف قوي نحو التأهل.

أهمية يوتيوب Ahly Online.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا

استعادة الثقة: بعد خسارة كأس القارات، يسعى الأهلي لاستعادة الثقة. تحقيق الصدارة: الفوز سيضع الأهلي في صدارة المجموعة. الدعم الجماهيري: الحضور الجماهيري الكبير يشكل دافعًا قويًا للفريق. التأهل المبكر: انتصار الأهلي يعزز فرصه في حسم بطاقة التأهل مبكرًا.

أبرز نجوم المباراة في يوتيوب Ahly Online.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا

محمد الشناوي: قائد الفريق وصمام الأمان في حراسة المرمى.

إمام عاشور: لاعب الوسط النشيط والمميز بالتمريرات الدقيقة.

حسين الشحات: مفتاح الأهلي الهجومي.

وسام أبو علي: الوافد الجديد الباحث عن إثبات نفسه.

كيفية مشاهدة يوتيوب Ahly Online.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا

ضبط الترددات المذكورة أعلاه على أجهزة الاستقبال. متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6 أو قناة أون تايم سبورت الأرضية. استخدام منصات البث المباشر الموثوقة.

توقعات نتيجة يوتيوب Ahly Online.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر أونلاين في دوري أبطال إفريقيا

يتوقع الخبراء مواجهة قوية، مع تفوق الأهلي بفضل الأرض والجمهور، لكن شباب بلوزداد يمتلك دفاعًا منظمًا وهجمات مرتدة سريعة قد تشكل تهديدًا حقيقيًا.