نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع الزمالك قريب من الانتقال إلى الجونة خلال الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال إلى صفوف فريق الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأفاد مصدر مقرب من محمد طارق، مدافع الزمالك، بأن اللاعب في طريقه للانتقال إلى فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية، أن محمد طارق قد انضم لتدريبات الجونة منذ أسبوع، حيث يشارك في معسكر الفريق الحالي في الإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار إلى أن اللاعب لم يوقع بعد على عقود الانتقال إلى النادي الساحلي، حيث من المتوقع أن يتخذ الجهاز الفني للجونة قرارًا بشأن انضمامه في الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد طارق كان قريبًا من الانتقال إلى الإسماعيلي في الفترة الأخيرة، لكن المفاوضات تعثرت بسبب إيقاف قيد اللاعبين لدى الدراويش.