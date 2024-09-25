عمرو دياب وأنغام.. نجوم الطرب يستعدون لإحياء حفلات نهاية شهر سبتمبر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد العديد من نجوم الطرب والغناء في مصر والوطن العربي لإحياء العديد من الحفلات الغنائية في تلك الفترة لنهاية موسم الصيف بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

حفل عمرو دياب

ويستعد الفنان عمرو دياب الذي يرتبط بعدة حفلات غنائية، أولها حفله في السعودية يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري.

ويستعد عمرو دياب لإحياء الحفل الجديد في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان سماء العلا، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 5 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يغني عمرو دياب خلال الحفل يواصل نجوم الغناء في مصر والدول العربية إحياء حفلاتهم الجديدة في هذه الفترة مع نهاية شهر سبتمبر، ومنهم الهضبة عمرو دياب الذي يرتبط بعدد من الحفلات قريبًا، أولها حفله في السعودية يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري.

ويستعد الهضبة لإشعال الأجواء كعادته في حفلاته، ويقدم الحفل الجديد في مدينة العلا بالسعودية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان سماء العلا، والذي ينعقد في الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 5 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي يحبها الجمهور ما بين القديم والحديث ومنها يانا يا لاء، لو اتساب، أنت الحظ، قمرين، نور العين، العالم الله، يتعلموا، ياقمر، شكرا من هنا لبكرة، هتتدلع، وغيرها من الأغاني.

موعد حفل أنغام في سبتمبر

كما تستعد أنغام في الفترة الحالية لإحياء حفل جديد يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وستقدم خلاله باقة متنوعة من أبرز أغانيها منها أكتبلك تعهد، ياريتك فاهمني، لوحة باهتة وغيرهم من الأغاني الأخرى مثل أغاني ألبومها تيجي نسيب.

حفل رامي جمال في الإسكندرية

ويستعد المطرب رامي جمال لإحياء حفله الغنائي المقبل يوم 30 سبتمبر الجاري في الإسكندرية، ويأتي الحفل ضمن احتفالات تخرج دفعة جديدة من كلية التجارة بإحدى الجامعات، ومن المقرر أن يقدم رامي جمال مجموعة من أغانية الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها قول حبيبي إنك معايا وقدامي وأنا جتلك وفترة مش سهلة واللي مشيوا وبيكلموني وغيرها من الأغاني.