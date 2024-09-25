نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي ضد خيتافي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن تشكيلة فريقه الرسمية استعدادًا لمواجهة نادي خيتافي اليوم بالدوري الإسباني.

ويواجه برشلونة نظيره خيتافي اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

وتنطلق مباراة برشلونة أمام خيتافي اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة ضد خيتافي

حراسة المرمى:-إيناكي بينيا.

الدفاع:- كوندي، كوبارسي، مارتينيز، بالدي.

الوسط:- إريك، بابلو توري، كاسادو.

الهجوم:- لامين يامال، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي.