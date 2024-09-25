إيساف يستقبل العزاء في شقيقه

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء منذ قليل مراسم عزاء شقيق الفنان إيساف، والمقام في مسجد آل رشدان أمام ستاد القاهرة في منطقة مدينة نصر، وذلك بعد رحيله عن عالمنا أمس الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث أصيب بـ هبوط حاد في الدورة الدموية.

موعد ومكان العزاء

وكان قد إعلن إيساف خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: "توفي إلى رحمه الله اخويا حبيبي نماذي العزاء غدا الاربعاء 9/25 بعد صلاة المغرب في مسجد حسان بن ثابت ميدان حدايق القبة ، ارجوا الدعاء لأخي بالرحمة والمغفرة إنا لله وإنا اليه راجعون".

مشاركة إيساف في فيلم المدرسة



يذكر أن المطرب ايساف كان قد عاد للتمثيل مرة أخرى من خلال فيلم المدرسة والذي تدور أحداثه في حالة من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها، ويأتي فيلم المدرسة من إنتاج مشترك بين شركتى سارى ستارز ووايت للإنتاج الفنى.





ويشارك في بطولة فيلم المدرسة إلى جانب الفنانة حورية فرغلي والفنان إيساف عدد من نجوم السينما المصرية والذين جاري التعاقد معهم حتى الآن والفيلم من إخراج محمد جمال الحديني، وقصة محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى.