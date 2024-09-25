القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان أمير شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل تقديم الإعلامية نهال طايل، على قناة صدى البلد 2، على أزمة فرح «محمود شاهين» مدير التصوير، ابن شقيقه، والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمير شاهين يعلق على حفل فرح ابن شقيقه «محمود»

وقال أمير شاهين: الهجوم على حفل الزفاف مبالغ فيه بزيادة، وهما شباب صغيرين في السن وليس لديهم الخبرة الكافية في الحياة «ازاي يتبسطوا».

سبب قبلات إلهام شاهين الصغيرة لابن خالها محمود شاهين

واوضح أمير شاهين سبب قبلات إلهام شاهين الصغيرة لابن خالها محمود شاهين، قائلًا: «وفي الأول والآخر هم أصحاب وأخوات، وهي قبلات مشروعة ومهياش حاجة وحشة، ودول أخوات يا جماعة وده أخت وأخوها وكلام غير صحيح وهي كانت متأثرة أنه بيتجوز ودي دموع الفرح ولا كل الكلام اللي اتقال أنهم كانوا على علاقة ببعض غير صحيح.. عيب كده».

اخر اعمال أمير شاهين

وكان اخر اعمال أمير شاهين هو فيلم «مستر إكس»، بطولة كل من أحمد فهمي، محمد أسامة أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، صبري فواز، مصطفى خاطر وضيوف الشرف أكرم حسني، بيج رامي، تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب، مسلسل «طير بينا ياقلبي» بطولة الفنانة ريم مصطفى، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول عائلة ثرية تنشئ مدرسة إنترناشونال، ويسلط المسلسل الضوء على مشاكل المنظومة التعليمية، والفرق بين ذلك النوع من المدارس والمدارس الحكومية.

كما شارك في حكاية ألفريدو بجانب كوكبة من النجوم أبرزهم «أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد»، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، تدور أحداثه حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسوـ إلهام شاهين التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما، مسلسل “بين السما والارض” والعمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا