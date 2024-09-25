العالم اليوم - مواقف متخبطة منذ 7 أكتوبر.. هل تخلت إيران عن "وحدة الساحات"؟

انتم الان تتابعون خبر مواقف متخبطة منذ 7 أكتوبر.. هل تخلت إيران عن "وحدة الساحات"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي وإيران تطلق الوعود بدعم الحركة لكن دون تحرك فعلي على الأرض، وهو ما تكرر مع توسع القتال بين إسرائيل وحزب الله، الأمر الذي اعتبره مراقبون تخليا إيرانيا عن شعار "وحدة الساحات" أملا في الانفتاح على الغرب وتمرير اتفاق نووي بأقل الخسائر.

ورغم اشتعال الأوضاع في لبنان بين إسرائيل وحزب الله واغتيال معظم قيادات الحزب، خرجت التصريحات الإيرانية بلهجة تصالحية تؤكد عدم رغبتها في الدخول في حرب مع إسرائيل في الوقت الحالي.

ويرى الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خامه يار أن "الإيرانيين يقيمون ما يجري على الساحة كحرب نفسية".

وأضاف خام يار، في حديثه لقناة "دوت الخليج" أن "إيران ومحور المقاومة بينهم تناغم وتنسيق كاملين".

وأوضح: "هناك تعتيم إعلامي على ما يقوم به حزب الله والمقاومة من استخدام أسلحة متطورة وتوجيه ضربات قاسية لإسرائيل في حيفا وتل أبيب".

وأفاد عباس خامه يار بأن إيران لن تترك حزب الله و"محور المقاومة".

وتابع: "نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) يريد حربا شاملة لإنقاذ نفسه من مستنقع غزة وإشعال حرب شاملة لتغيير المعادلات في المنطقة".

وأكد أن الإيرانيين دعموا غزة عسكريا وإعلاميا وماليا معتبرا أن "محاولة عدم إظهار ضربات المقاومة وردود إيران تأتي ضمن الحرب الإعلامية".

ولفت إلى أن إيران "ستتخذ قرارات استراتيجية سيكون لها مردودها على المقاومة".

وشدد على رفضه لاستخدام مصطلح "وكلاء إيران"، مؤكدا أن "إيران تدعم التوجه الاستقلالي للشعوب ومقارعة الاحتلال، والفلسطينييون ليسوا وكلاء إيران وإنما يريدون تحرير أرضهم".