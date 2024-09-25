إنجي المقدم عن شعب لبنان: «نتمنى له الازدهار والاستقرار»

القاهرة - محمد ابراهيم - دعمت الفنانة إنجي المقدم، الشعب اللبناني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، وذلك بعد العدوان الذي شنه ضدهم الاحتلال الإسرائيلي، وأدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الأبرياء.

إنجي المقدم تدعم شعب لبنان

ونشرت إنجي المقدم علم لبنان، وكتبت: «إلى شعب لبنان العزيز، أدعو الله أن يمنّ عليكم بالأمن والسلام وأن يتجاوز وطنكم كل المحن، لبنان بلد الجمال والتاريخ، نتمنى له الازدهار والاستقرار، وأن تعودوا لأيام الرخاء والتآخي، نسأل الله أن يجمع قلوبكم على المحبة والخير، وأن يعمّ السلم في كل ربوع لبنان».

آخر أعمال إنجي المقدم

وكان اخر اعمال الفنانة إنجي المقدم، هو مسلسل وتر حساس، بطولة الفنانة صبا مبارك، تقدم لأول مرة شخصية محامية، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة: صبا مبارك، ومحمد علاء، وانجي المقدم، وهايدي كرم، وهاجر عفيفي، وتقى حسام، ومحمد العمروي، ولبنى ونس، وتميم عبده، ومن المقرر عرض العمل يوم 20 أكتوبر المقبل، في موسم الأوف سيزون، اجتماعي، وايضا مسلسل «صلة رحم» من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، وهو من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

وايضا شاركت في مسلسل "راجعين يا هوى" من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار المؤلف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، وبطولة نور اللبنانية، وفاء عامر، وأنوشكا، وأحمد بدير، وهدى المفتي، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال، وطارق عبدالعزيز، وسلمى أبو ضيف، نور النبوي، وتميم عبده، وصفاء الطوخي، وغيرهم، فيلم «كاملة» عدد من النجوم أبرزهم إنجي المقدم، سلوي عثمان، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام،ويناقش فيلم كاملة عدد من القضايا مثل التحرش والعذرية وختان الإناث، وما النتيجة التي تعود على الفتيات اللاتي يمرون بهذه المشكلات.

كما شاركت في مسلسل «حرب»، الذي عرض في رمضان الماضي 2023، وهو بطولة أحمد السقا، محمد فراج، محمود البزاوي، سارة الشامي والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد سعيد عبدالغني، سماء إبراهيم، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، كما شاركت في فيلم «11.1» من إخراج كريم أبو زيد، وبطولة إياد نصار، غادة عادل، عمر الشناوي، ونور إيهاب.