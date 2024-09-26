نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "اليوم بقى بتاعنا" لأحمد جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح الفنان أحمد جمال، مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "اليوم بقى بتاعنا"، وقد قام أحمد جمال بطرحها على حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، وقد لاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها ولاقت انتشارًا واسعًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان أحمد جمال المتألق

و قد عبر الجمهور عن إعجابه بالأغنية وذلك عبر خاصية التعليقات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث جاءت أبرز التعليقات كالآتي: "خفيفة وحلوة للصيف أو ي يا جيمي، تحفة ومبهجة جدا، مبروك يا أحمد ايه الأغنية الحلوة ديه، من احلى أغاني الموسم بالتوفيق يا جيمي، حلوة أو ي والتصوير يجنن، مختلفة لذيذة برافو"،و غيرها من التعليقات التي تبرز حب الجمهور لأحمد جمال وأعماله.

الفنان أحمد جمال يطرح اليوم أحدث أغنياته "اليوم بقى بتاعنا

تفاصيل أغنية "اليوم بقى بتاعنا" لأحمد جمال

و أغنية "اليوم بقى بتاعنا" من كلمات: محمود كلازا، ألحان شادي حسن، توزيع وميكس وماستر محمد شفيق، إخراج جريزمان.



آخر أعمال الفنان أحمد جمال

و يذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد جمال، هي أغنية "عدى كل الكلام "، الذي طرحها عبر حسابه على موقع الفيديوهات "يوتيوب "، ونالت الكثير من الإعجابات فور طرحها.

آخر أعمال الفنان أحمد جمال أغنية “عدى كل الكلام”



و جاءت كلمات أغنية " عدى كل الكلام " كالتالي:

جماله ده محدش يتخيله

بلاقي نفسي بحب أبصله

ده لو يطلب نجمة من السما

يشوف نفسه في ايه وانا هعمله

ده محتاج ١٠٠ فنان يرسمه

يجوا بقى الباقيين يتعلموا

مفيش منه اتنين في الدنيا دي

ده جنبه الحلوين يستسلموا

عدى عدى عدى كل الكلام

ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام

م الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام

حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه

لا واللي زاد وغطى ع الجمال

ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال

بيغيروا منه طبعًا كل الجُمال

مش لاقي حتى نص غلطة فيه

شقي شقاوة واهو ده اللي مميزة

كلامي قبل ما اقابله بجهزه

ده خلى الساكتين يتكلموا

و خلى الهاديين يتنرفزوا

عليه طريقة هى اللي بحبها

عيونه انا مش بشبع منها

لقيت نفسي وروحت معاه انا

ده حاجة كده جيالي في وقتها

عدى عدى عدى كل الكلام

ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام

م الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام

حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه

لا واللي زاد وغطى ع الجمال

ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال

بيغيروا منه طبعًا كل الجُمال

مش لاقي حتى نص غلطة فيه

مش لاقي حتى نص غلطة فيه.