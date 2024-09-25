المركز القومي للسينما يعلن عن فتح باب استقبال الأفلام في مهرجان الإسماعيلية

أحمد جودة - القاهرة - المركز القومي للسينما يعلن عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية

تحت رعاية وزارة الثقافة يعلن المركز القومي للسينما عن الأفلام المشاركة في مهرجان الإسماعيلية، حيث أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال عن فتح باب إستقبال الأفلام للمشاركة في الدورة الـ 26 من المهرجان والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلي 11 فبراير لعام 2025 في محافظة الإسماعيلية.

شعار المركز القومي للسينما

تفاصيل تقديم الأفلام المشاركة في مهرجان الإسماعيلية

يأتي ذلك في إطار استعدادات لجنة اختيار الأفلام التي ستبدأ أعمالها قريبا، وسوف يتم إستقبال الأفلام حتى 25 نوفمبر المقبل، على أن تكون الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024، وسيتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان

https://ismailiafilmfest.com/ismailia2025/

تفاصيل مهرجان الإسماعيلية

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يعد واحدا من أبرز وأعرق المهرجانات السينمائية في مصر والمنطقة العربية بشكل عام، حيث يجمع بين نخبة من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن المهرجان العديد من العروض لأفلام تسجيلية وقصيرة متميزة، بالإضافة إلى ورش عمل وندوات تتناول أحدث التطورات في صناعة الأفلام، إلى جانب مشاركة أطفال الإسماعيلية بعدد من الورش التي ينظمها المهرجان، ويقوم بتنظيم المهرجان المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، ويُقام سنويًا في محافظة الإسماعيلية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.