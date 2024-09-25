نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيدرا تكشف عن تصالحها مع الراقصة دينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة فيدرا عن تفاصيل تصالحها مع الفنانة دينا، بعد أزمة زواجهما من المخرج الراحل سامح الباجوري، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية لها.

وكشفت فيدرا أن الصلح تم خلال تصوير فيلم “العميل صفر”، حيث جاءت دينا إليها وقالت لها: متزعليش مني، لتبدأ بذلك صفحة جديدة بينهما بعد سنوات من التوتر.

أما عن شخصية دينا فأكدت فيدرا بأنها أطيب منها وأنها عفوية لدرجة أنها أحيانا قد تقول أمورا دون حساب للعواقب، مضيفة: اكتشفت أن دينا قوية جدًا، ومهما حاولت الحياة تضغط عليها، بتفضل واقفة على رجليها.

يذكر أن تعود الأزمة بين فيدرا ودينا إلى زواج الأخيرة من المخرج سامح الباجوري، بعد مرور ثلاث سنوات من طلاقه من فيدرا، على الرغم من هذا، أوضحت فيدرا أن الأزمة لم تكن بسبب الزواج بحد ذاته، بل بسبب العلاقة المقربة التي كانت تجمعها بسامح بعد الطلاق.